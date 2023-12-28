İLK YARIYI İSTEDİĞİMİZ YERDE KAPATTIK

Kafkasspor Kulübü'nün Başkan vekili Zeki Kavaz, ilk defa 3.ligde mücadele ettiklerini belirterek “İlk defa profesyonel bir ligde mücadele ediyoruz. Her ligin kendine göre zorluk derecesi var ve bizde bu zorlukların farkındaydık. İlk yarıya baktığımız zaman oynadığımız 14 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak ilk yarıyı 3. Sırada tamamladık ve play-off için avantaj elde ettik. Fayda maliyet analizi yaptığımızda kurmuş olduğumuz takımımızın maliyeti ile sıralamada ki yeri oldukça başarılı bir konumdadır. Mücadele eden futbolcularımıza, teknik ekibimize çok teşekkür ediyorum. Mütevazi bir kadro yapılanmamız ile ikinci yarıda aynı şekilde devam edeceğiz. İnşallah camiamızın ve taraftarlarımızın desteği ile ilk defa mücadele ettiğimiz 3. Ligi başarılı bir şekilde bitirmek istiyoruz” dedi.

ALT YAPIMIZDA BAŞARILI SONUÇLAR ELDE EDİYORUZ

Zeki Kavaz, 3.lige çıkmalarından dolayı ilk defa alt yapı olarak Akademi liglerinde mücadele ettiklerini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: ilk defa mücadele ettiğimiz Akademi liginde başarılı bir sezon geçiriyoruz. Son hafta oynadığımız maçlarda U-19 takımımız Kırıkkalegücü’nü U-17 takımımız Balıkesirspor’u U16 ve U15 takımlarımız ise Düzcespor’u yenerek bizleri gururlandırmıştır. Alt yapıya vermiş olduğumuz desteğin karşılığını almak bizleri oldukça mutlu etmektedir. İnşallah önümüzdeki yıllarda alt yapıdan bir çok oyuncumuzu A takım kadrosunda göreceğiz. Bunun içinde çalışmalarımız devam ediyor”