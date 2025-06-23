Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun, bugün yapmış olduğu toplantıda 3. Lig Kulüpler Birliği'nin yazılı talebi doğrultusunda, 2025-2026 sezonunda TFF 3. Lig'in bölgesel esaslar doğrultusunda oluşturulmuş 4 grupta oynatılmasına karar verdi.
KAFKASSPOR 1. GRUPTA MÜCADELE EDECEK
Kafkasspor’un yer aldığı 1. Grupta; 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü, Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri, Bulvarspor, Bursa Nilüfer Futbol Kulübü, Çankara Spor Kulübü, Çorlu Spor 1947, Edirnespor, Etimesgut Spor Kulübü, Fethiye İdman Yurdu, Galata, İnkılap Futbol Spor Kulübü, Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü, Polatlı 1926 Spor Kulübü, Silivrispor ve Yeşil Yalova FK Spor Kulbü yer alıyor.
Karar doğrultusunda 2025-2026 sezonunda TFF 3. Lig grupları şu şekilde oluşturuldu;