Kafkaspor'da başkan Sebahattin Ordu'nun kongre kararı almasının ardından Sedat Yavuz adaylığını açıklayan tek isim olmuştu.

Yönetim kurulu listesini hazırlayan Yavuz, Perşembe akşamı kulüp binasında yapılacak kongreye tek adayla girecek.

Sedat Yavuz'un listesinde yer alacak isimler ise şunlar;

1.Sedat Yavuz- lojistik

2.Haluk Özbek- Saloni Mobilya

3.Bahattin Korkmaz- Şoförler odası başkanı 

4.Deniz Erdem -DNZ İnşaat

5.Zafer Tuncer -Lojistik

6.Mehmet Yaprak-Yaprak Parke

7.Şaban Ertaş-Defne Petrol

8.Nuri Orhan- Orhanlar Mobilya

9.Yücel Demir - Oto Lojistik Bayi

10.Metin Sevinç- Orkav Mobilya 

11.Ersin Karakurt -Lotuss Mobilya

12.Hasan Boztepe - Marmara Otomotiv

13.Uğurcan Adıyaman - Orizma Mobilya 

14. Yakup Cansever- Erhun Metal

15.Rıdvan Şentürk -Sanayici

16.Murat Ünver -Lojistik

17.Kemal Aydın - Ay-kar Emlak

18.Erdal Bayraktar -Gazeteci

19.Gürkan Ordu- Avukat

20. Cebrail Kemer- Kemer AVM

21.Yunus Emre AY

22. Rasim Erdem- Keresteci 

23.Bedirhan Bedir-inşaat malzemeleri 

24.Olcay ileri- Esnaf

25 .Ahmet Bayhan- Belediyeci

26.Selamettin Yavuz -Sultan Döviz 

27.Yavuz Güneşli- Güneşli Harfiyat

28.Nurullah Baştürk - Baştürk yapı 

29.Mustafa Sevim - Ofisci

Muhabir: Şerife öz