Kafkaspor'da başkan Sebahattin Ordu'nun kongre kararı almasının ardından Sedat Yavuz adaylığını açıklayan tek isim olmuştu.
Yönetim kurulu listesini hazırlayan Yavuz, Perşembe akşamı kulüp binasında yapılacak kongreye tek adayla girecek.
Sedat Yavuz'un listesinde yer alacak isimler ise şunlar;
1.Sedat Yavuz- lojistik
2.Haluk Özbek- Saloni Mobilya
3.Bahattin Korkmaz- Şoförler odası başkanı
4.Deniz Erdem -DNZ İnşaat
5.Zafer Tuncer -Lojistik
6.Mehmet Yaprak-Yaprak Parke
7.Şaban Ertaş-Defne Petrol
8.Nuri Orhan- Orhanlar Mobilya
9.Yücel Demir - Oto Lojistik Bayi
10.Metin Sevinç- Orkav Mobilya
11.Ersin Karakurt -Lotuss Mobilya
12.Hasan Boztepe - Marmara Otomotiv
13.Uğurcan Adıyaman - Orizma Mobilya
14. Yakup Cansever- Erhun Metal
15.Rıdvan Şentürk -Sanayici
16.Murat Ünver -Lojistik
17.Kemal Aydın - Ay-kar Emlak
18.Erdal Bayraktar -Gazeteci
19.Gürkan Ordu- Avukat
20. Cebrail Kemer- Kemer AVM
21.Yunus Emre AY
22. Rasim Erdem- Keresteci
23.Bedirhan Bedir-inşaat malzemeleri
24.Olcay ileri- Esnaf
25 .Ahmet Bayhan- Belediyeci
26.Selamettin Yavuz -Sultan Döviz
27.Yavuz Güneşli- Güneşli Harfiyat
28.Nurullah Baştürk - Baştürk yapı
29.Mustafa Sevim - Ofisci