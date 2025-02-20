Kağıthane Belediyesi, karla mücadele için tüm imkanlarını seferber etti. Bu kapsamda 9 adet tuzlama aracı, 28 adet kamyonet, 21 adet iş makinesi ve 280 personel, kar ve buzlanmaya karşı sahada aktif olarak görev yapıyor. Ayrıca, 10 bin ton tuz stoku ile yolların güvenliği sağlanıyor. Belediye ekipleri, ana arterler, toplu taşıma güzergahları, hastaneler, itfaiye ve polis merkezlerine giden yolları öncelikli olarak açıyor. Özellikle kronik hastalığı olanlar ve acil ameliyat gereken vatandaşlar için ulaşımın kesintisiz sağlanması hedefleniyor. Ayrıca, hareket kabiliyeti kısıtlı yaşlılar ve engellilerin acil ihtiyaçları da ivedilikle karşılanıyor.

Sokak hayvanları unutulmadı

Kağıthane Belediyesi, sokak hayvanlarını da karla mücadele tedbirleri kapsamında unutmadı. Ekipler belirlenen besleme noktalarına mama ve su bırakarak canların da aç kalmamasını sağlıyor.

Vatandaşlara uyarılar

Kağıthane Belediyesi yetkilileri, vatandaşları muhtemel kar yağışı ve buzlanma durumlarına karşı dikkatli olmaya çağırdı. Özellikle yaya ve sürücülerin, belediye ekiplerinin çalışmalarına destek olmak için daha duyarlı davranmaları istendi. Ayrıca, acil durumlarda belediyenin 444 23 00 çağrı merkezi hattı üzerinden ulaşım sağlanabileceği belirtildi. Kağıthane Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını titizlikle sürdürerek vatandaşların güvenliğini sağlamak için tüm imkanlarını kullanıyor.