Kağıthane Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi üniversite hayali kuran gençleri yalnız bırakmadı. İlçede ikamet eden ve sınava girecek öğrenciler için moral ve motivasyon amacıyla hediye paketleri hazırlandı.

Kağıthane Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi üniversite hayali kuran gençleri yalnız bırakmadı. İlçede ikamet eden ve sınava girecek öğrenciler için moral ve motivasyon amacıyla hediye paketleri hazırlandı. Kağıthane Belediyesi ekipleri içerisinde kırtasiye ürünleri, defter ve çikolata bulunan paketleri öğrencilere ulaştırmak üzere kapı kapı dolaştı. Bu jestle öğrencilerin sınav öncesi streslerini azaltmaları ve motive olmaları hedeflendi. Öte yandan Kağıthane Belediyesi bu yıl da binlerce öğrencinin sınav harcı ücretini karşıladı. 2024-2025 eğitim döneminde toplam 4 bin 421 öğrencinin YKS başvuru ücretleri belediye tarafından ödendi.

"Onların yanında olmak, sınav sürecinde motivasyonlarını artırmak bizler için önemli"

Gençlere başarılar dileyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da YKS’ye girecek gençlerimize destek olmayı sürdürüyoruz. Onların yanında olmak, sınav sürecinde motivasyonlarını artırmak bizler için önemli. Hayal ettikleri bölümlere yerleşmeleri ve gelecekte mutlu bireyler olmaları en büyük temennimiz. Üniversiteye adım attıklarında da desteklerimiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.