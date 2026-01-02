Kent planlamasında yeşil alanları, ulaşımı ve yaşam kalitesini bir bütün olarak ele alan Yeşil Vadi Kent Planlaması ve Entegrasyonu Projesi; sürdürülebilir şehircilik anlayışı, çevreye duyarlı yaklaşımı ve yenilikçi tasarımıyla jüri tarafından takdir topladı. Proje, doğayla uyumlu yapısı sayesinde kent yaşamına değer katan örnek uygulamalar arasında gösterildi.

Ödül, düzenlenen törende Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'e takdim edildi. Başkan Öztekin, yaptığı konuşmada ödül organizasyonunun imtiyaz sahibi Zafer Tahmaz'a teşekkür ederek, projede emeği geçen herkese şükranlarını iletti.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin açıklamasında, sürdürülebilirlik ve çevre hassasiyetinin Kâğıthane Belediyesi'nin tüm projelerinin merkezinde yer aldığını vurgulayarak, 'Bu çalışmaların hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza, birlikte görev yaptığımız mesai arkadaşlarımıza ve Kâğıthane halkına gönülden teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kağıthane Belediyesi, aldığı bu ödülle birlikte kent estetiğini güçlendiren, yaşam kalitesini artıran ve çevre dostu projeleriyle örnek olmaya devam ediyor.