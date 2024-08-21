SASKİ, Kahramanlar Mahallesi’nde ekonomik ömrünü tamamlayan bin 500 metrelik içme suyu hattında yenileme çalışmalarını başlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelinde yaptığı çalışmalarla su iletimini daha verimli hale getirirken, aynı zamanda su kayıplarını en aza indiriyor. Zamanla oluşan deformasyonlar neticesinde kayıp ve kesintilere sebep olan hatlar bu çerçevesinde yenileniyor. Kaynarca’nın Kahramanlar Mahallesi’nde bin 500 metrelik şebeke hattını yenilemek için çalışmalara başlandı.