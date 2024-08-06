Ülkemizde de Akdeniz’de yetişen avokadolar lezzetli olmaktadır. Meyve olarak nitelendirilen avokadonun fit yemeklerde kullanım alanı fazladır. İsterseniz avokadoyu ezerek sos yapabilir, dilimleyip salatalara ekleyebilir hatta fit yemeklerde de kullanabilirsiniz. Güne hızlı başlıyor ve 10 dk kahvaltılık tarifleri hazırlamak istiyorsanız ekmek diliminizi avokado ile tatlandırabilirsiniz. Ayrıca 10 dk kahvaltılık tarifleri arıyorsanız sos olarak da önceden hazırlayıp kullanabilirsiniz. Peki, fit yemek tariflerine eklenen, kahvaltıları zenginleştiren ve lezzet katan bir sos denemeye ne dersiniz?

Yapılan çalışmalara göre avokado sağlıklı yağlar içeren ve tok tutan bir besindir. E vitamininden zengin, antioksidan özellikler de içerir. Yağlı kıvamı ve tadı ile kahvaltılarda tam tahıllı ekmeğin üzerine sıkça tercih edilebilir. Ek olarak yağ içeriği yüksek olmasına rağmen sağlıklı bir kaynak olduğu için kalp sağlığını korur. Ayrıca iyi bir potasyum kaynağıdır ve bu sayede kan basıncını da düşürmeye destek olabilir. Zayıflama veya kilo alma fark etmeden diyetlerde de sıkça tercih edilebilir ve az malzemeli tariflere çok yakışır. Folat içeriği zengin olduğu için gebelik düşünenlerin beslenmesine ilave edilebilir. Az malzemeli tarifler arıyorsanız avokadolu salata tarifimize de sitemizden ulaşabilirsiniz.

MALZEMELER (2 KİŞİLİK)

1 adet avokado

1 adet közlenmiş kapya biber

1 tutam maydanoz

1 tutam dereotu

1 diş sarımsak

1 küçük limon

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Karabiber

Tuz

YAPILIŞI:

Avokado sos tarifi için öncelikle avokadoyu çatal yardımıyla iyice ezin ve derin bir kaba alın. Üzerine eklemek için sarımsağı rendeleyin. Daha sonra yeşillikleri de minik minik doğrayın. Köz biberi de aynı şekilde küçük parçalar halinde kesin. Hepsini kaba ilave edin. Limonun suyunu sıkın. Üzerine zeytinyağı, karabiber, tuz ve limon suyunu ilave edin. Son olarak avokado sos tarifi için kaptaki besinleri güzelce karıştırın. Kahvaltılık tarifler, kolay, az malzemeli tarifler ve besleyici seçenekler arıyorsanız tarifimiz tam size göre olacaktır. Kahvaltılık tarifler, kolay, az malzemeli diğer seçenekler için de fit tariflerim sekmesine göz atabilirsiniz.

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