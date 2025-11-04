Beyoğlu Belediyesi, çocukların oyunla öğrenip düşünerek keşfedecekleri Oyun, Düşünce ve Eğitim Merkezi’ni (ODEM), Hasköy’de hizmete açtı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Hasköy’de inşa edilen Oyun, Düşünce ve Eğitim Merkezi’nin (ODEM) açılışı gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan ve Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu yeni merkezin açılışını vatandaşlarla birlikte yaptı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından merkezi gecen Başkan Vekili Nuri Aslan ve Sefer Karaahmetoğlu çocuklarla sohbet edip başarılar diledi.

Çocuklara düşünme ve üretme becerilerini geliştirme imkanı sunacak

Üç kattan oluşan merkez, fizyoterapi ve diyetisyen hizmetlerinin verileceği Sağlık Odası, Psikolog Danışmanlık ve Rehberlik Odası, E-Spor Odası, Akıl ve Zeka Oyunları Odası ve Çok amaçlı Etüt odası ile hem 7-14 yaş arası çocuklara hem de 14-25 yaş arası geçlere hizmet verecek. Merkezde çocuklar; oyun, sanat ve bilim temelli etkinliklerle hem eğlenecek hem de kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. ODEM ile çocukların düşünme, üretme ve keşfetme becerilerinin desteklenmesi amaçlıyor.

"Burada verilen eğitimlerle gençlerimizi geleceğe hazırlayacağız"

Açılışta konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, "Beyoğlu’nun gençleri burada. Burası çocuklarımız ve gençlerimiz için önemli bir merkez olacak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimi için ihtiyaçlarına göre burada profesyonel destekler sunacağız onlara. Burada verilen eğitimlerle gençlerimizi geleceğe hazırlayacağız. Tüm yol arkadaşlarımızla Cumhuriyetimizin bize sunduğu imkanları gençlerimize ve çocuklarımıza sunabilmek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Oyun, Düşünce ve Eğitim Merkezi Projesi o gün şekillendi"

Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, "İnan Başkanımız göreve geldiği ilk günden bu yana en büyük hedefi herkesin kendini Beyoğlu’na ait hissettiği, değerli hissettiği bir yaşam kurmaktı. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşamından geri kalmadan gelişebilmesi için var gücüyle çalıştı. Göreve geldiğinde bu binayı ziyaret etti. O dönemde inşaat halinde bulunan bu binayı çocuklarımız ve gençlerimiz için nasıl dönüştürebiliriz diye düşündü. Oyun, Düşünce ve Eğitim Merkezi projesi o gün şekillendi. Bugün burada, belediye başkanımız ama aynı zamanda can dostum olan İnan Güney’in bir vaadini daha, bir hayalini daha gerçekleştirmenin gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Burası çocuklarımızın ve gençlerimizin düşündüğü, ürettiği ve kendini daha da geliştirdiği bir merkez olacak. Çocuklarımız oyunla öğrenecek, potansiyellerini keşfedecek" ifadelerini kullandı.