Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelince, Demirköy ilçesine bağlı Bozataş köyünde gerçekleştirilen 'Kaliteli Kaba Yem Üretiminin Arttırılması' konulu eğitim programında, kaliteli kaba yemin et ve süt verimini arttırdığı bildirildi.

Demirköy ilçesine bağlı Bozataş köyündeki üreticilere 2025 yılı İl Yayım ve Eğitim Faaliyetleri çerçevesinde verilen eğitimlerde, kaliteli kaba yem üretiminin hayvancılık için taşıdığı önem, kuraklığa dayanıklı yem bitkilerinin yetiştiriciliği, yem maliyetlerinin düşürülmesi ve kaba yem açığının giderilmesine yönelik uygulanabilir yöntemler anlatıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ayrıca, kaliteli kaba yemin, protein miktarının yüksek olduğunu, hayvanlara kaliteli kaba yem verildiği zaman hem ette hem sütte yüzde 12 civarı bir verim artışının söz konusu olabileceğini vurguladı.