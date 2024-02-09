Türkiye’nin önde gelen seyahat markalarından Kâmil Koç, 2024 yılına yeni yatırımlarla başladı. Yeni yılda hizmet kalitesini Türkiye’nin en ücra köşesine taşımayı hedefleyen şirket, büyüme hedefleri doğrultusunda filosuna 10 adet TEMSA VIP Safir kattı.

Kâmil Koç, yeni yıla güçlü bir yatırımla başladı. Şirket, 53 araçlık yatırımın ilk kısmını gerçekleştirdi. Hem güçlendirdiği hem de gençleştirdiği araç filosu ile yol arkadaşlarına daha konforlu ve daha güvenli bir seyahat imkânı sunmayı hedefleyen şirket, 10 adetten oluşan yeni araçları TEMSA’nın Adana’daki tesislerinde düzenlenen törenle teslim aldı. Törene Kâmil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz ile TEMSA Türkiye Satış Direktörü Baybars Dağ katıldı.

“Yeni yıla, yeni yatırımlarla ve çok daha büyük hedeflerle başlıyoruz”

Mehmet Türkyılmaz, yeni yıla yeni yatırımlarla başladıklarını belirterek, şunları söyledi:

“2023 yılı, yaşanan zorluklara rağmen hedeflerimize ulaştığımız bir yıl oldu. Yeni yıla ise, yeni yatırımlarla ve çok daha büyük hedeflerle başlıyoruz. Amacımız, ulaştığımız bu rakamları daha da ileri taşımak ve hizmet kalitemizi daha fazla insanımız için ulaşılabilir kılmak. Bu kapsamda, yıl içinde yapmayı planladığımız 53 araçlık yatırım hedefimizin ilk kısmı olan 10 adet TEMSA VIP Safir otobüsü bugün filomuza kattık. Filomuza kattığımız yeni araçlar, ülkemizin dört bir yanında yolcularımıza hizmet verecek.

Türkiye’nin en çok tercih edilen seyahat markası olarak 98 yıllık yol serüvenimizde her zaman yol arkadaşlarımıza en iyi hizmeti sunma gayreti ile çalıştık. En iyi hizmet ölçütlerimizden biri kuşkusuz, son teknolojilerle donatılmış, en modern araçlar diyebilirim. Yolcularımızın güvenliği, konforu ve keyif alacakları bir seyahat deneyimi için otobüslerin kalitesi büyük önem taşıyor. Bu nedenle de filomuzu sürekli yeniliyor, gençleştiriyor ve güçlendiriyoruz. Bugün de yine yol arkadaşlarımız için yolculuğu daha keyifli ve unutulmaz kılacağına inandığımız son model otobüsler ile filomuzu daha da güçlendirdik. Otobüsler ülkemizde üretilen ve teknoloji, konfor, güvenlik ve yüksek tasarrufun yanı sıra doğa dostu motorlarıyla sektörde kendini kanıtlamış araçlar. Bu sayede filomuza da güç katacaklarına inanıyoruz. TEMSA ile iş birliğimiz çok uzun yıllara dayanıyor. Bugün bu güçlü markamızla olan yol arkadaşlığımıza yeni bir halka daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki süreçte de yine yeni yatırımlarla Kâmil Koç’un hizmet kalitesini farklı noktalara taşımaya devam edeceğiz. Yeni otobüslerimiz Kâmil Koç Ailesi’ne ve tüm yolcularımıza hayırlı olsun.”

“İki köklü şirketin iş birliği sektörün farklı paydaşlarına da örnek olacak”

Baybars Dağ da Türkiye’nin iki önemli markasının iş birliklerini yeni alımlarla çok daha güçlendirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Şirket olarak, toplu taşımayı çok daha güvenli, çok daha konforlu, çok daha çevreci bir noktaya getirebilmenin ancak ve ancak sektörde güçlü iş birlikleriyle mümkün olduğunu çok iyi biliyoruz. Kâmil Koç ve TEMSA arasındaki iş birliğini de sadece bir satış anlaşmasıyla sınırlı görmüyoruz. Bu iki şirketin vizyon ortaklığı, sektörün gelişimi açısından da çok önemli bir etki gücüne sahip. Çok uzun yıllara dayanan iş birliğimizin önümüzdeki dönemde daha güçlendirilmesi en büyük önceliklerimizden biri olacak. Otobüs yolculuğu denince Türkiye’de akla gelen ilk markalar arasında yer alan; yıllardır verdiği kaliteli hizmetle Türkiye ekonomisiyle özdeşleşen bu iki köklü şirketin iş birliği, inanıyoruz ki sektörün farklı paydaşlarına da örnek olacak. Filoların yenilenmesi, araç yaşlarının düşürülmesi konfor ve güvenlik alanında yolcular için çok önemli bir değer oluşturuken, özellikle emisyonların düşürülmesine verdiği katkıyla da Türkiye’nin ve sektörümüzün sürdürülebilirlik hedefleri için de son derece önemli. Şirket olarak, bu alanda gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmalarımızla, sadece müşterilerimizin günlük ihtiyaçlarına çözüm bulmuyoruz. Aynı zamanda gelecek için de onlara yön gösteriyor, onların gelecekte yapacağı yatırımlara da bugünden hazırlanıyoruz. Bugüne kadar geliştirdiğimiz 10 farklı sıfır emisyonlu aracımız, bu yaklaşımımızın en güçlü göstergesi. Umuyoruz ki, sektördeki iş birliklerimizi önümüzdeki dönemde sıfır emisyonlu araçlarımıza da yayarak, sürdürülebilirlik alanında çok daha büyük hedeflere birlikte yol alacağız.’’

Dağ, ayrıca şirketin 2024 yatırımlarına TEMSA araçlarıyla başlamasının kendileri için ayrı bir önemi olduğunu ifade ederek, “Bu yatırımı, Kâmil Koç’un şirketimize yönelik güveninin çok önemli bir göstergesi olarak görüyoruz. Umuyoruz bundan sonra da iş birliğimiz çok daha güçlenecek. Şirket olarak, bugüne kadar her zaman sektörde ilklerin peşinde olduk. Bundan sonra da Kâmil Koç ile birlikte sektörde bu ilklerin izinde olacağız” diye konuştu.