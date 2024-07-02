Türkiye seyahat sektörünün önde gelen firmalarından Kâmil Koç, gerçekleştirdiği kültür sanat etkinlikleri kapsamında, bu yıl yaklaşık 15 ayrı bölgede düzenlenecek müzik festivali Milyonfest ile O’fest’in ulaşım sponsoru oldu.

Karayolu ulaşım sektörünün önde gelen şirketlerinden Kâmil Koç, 2024 yılında da kültür sanat etkinliklerine ve sosyal projelere destek sağlamayı sürdürüyor. Deprem bölgesindeki çocuklar için bir ilkokula kütüphane yapılmasına ulaşım desteği sağlayan firma, Türkiye’nin önemli müzik organizasyonları arasında yer alan Milyonfest ile O’fest’in ulaşım sponsoru oldu.

“Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesinin ulaşım destekçisi oldu

Sosyal fayda projelerine destek sağlayan şirket, bu kapsamda Hacettepe Ekonomi Topluluğu’nun (HEK) bu yılki “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesinin ulaşım destekçisi oldu. Projeyle her yıl Türkiye’nin farklı bir şehrindeki bir okula kütüphane kuran gönüllü HEK üyeleri, bu yıl deprem bölgesi Kahramanmaraş’taki Çınarlı İlkokulu’nu seçti. Okulda önce kütüphane kuran, daha sonra da içerisine kitaplar yerleştiren HEK üyeleri, 3 Mayıs’ta ise Kâmil Koç’un sağladığı ulaşım desteğiyle Kahramanmaraş’a giderek, kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Festival maratonu Milyonfest ile O’fest bu yıl toplamda 15 farklı bölgede on binlerce genci ağırlayacak. Kâmil Koç, Milyon Yapım Organizasyon tarafından düzenlenen Milyonfest ve Büyük İşler Organizasyon tarafından gerçekleştirilen O’fest’e sağladığı ulaşım desteği kapsamında, tüm müzikseverler için ulaşım bileti fiyatlarında yüzde 20’lik indirim uyguladığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; gençler, indirimden faydalanmak için Kâmil Koç’un bilet satış merkezlerinde ya da çağrı merkezlerinden bilet alırken, gitmek istedikleri ildeki festivalin ismini söylemeleri yeterli olacak. Milyonfest ile O’fest, Nisan ayında Çanakkale ile başladığı festival maratonunu bu yıl 15 farklı noktada yapmayı planlıyor. Festivaller kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında müzikseverler ve gençler, sahnelerinin sevilen isimlerini sahnede izleme fırsatı buluyor.