Toplu sözleşme görüşmelerinin üçüncü turu, bugün saat 14.00’te Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Toplantıda, Türk-İş ve Hak-İş temsilcileriyle bir araya gelinerek daha önce sunulan 21 maddelik taslak teklif detaylı şekilde değerlendirilecek.

Teklifte, kamuda en düşük günlük ücretin 1800 liraya çıkarılması öne çıkan taleplerden biri olurken, kıdem zammı ve refah payı gibi başlıklar da gündemde olacak. Ayrıca bu görüşmede, bir sonraki toplantının takvimi de belirlenmiş olacak.

Gözler, ücret ve sosyal haklarda

Müzakere sürecinde, taraflar şu ana kadar idari konuların büyük bölümünde anlaşmaya vardı. Ancak işin en kritik başlığı olan ücret artışları ve sosyal haklar konusunda hâlâ net bir uzlaşma sağlanabilmiş değil. Bu durum, işçiler arasında artan bir beklenti ve sabırsızlığa yol açıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu toplu sözleşme süreçleri ve bu kapsamda çerçeve protokol hazırlanmasının çok taraflı ve çok hassas bir şekilde yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu söylemişti.

Türk-İş ve Hak-İş'in zam taleplerini sunduğunu anımsatan Işıkhan, 16 Nisan'da Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) ev sahipliğinde tarafların ilk toplantısını gerçekleştirildiğini belirtti.

Sürecin devam ettiğini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydemişti:

"24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacak. Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz. Şu an bir şey söylemek için çok erken olduğunu düşünmekteyim. Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz. Burada iki tarafın getireceği rakamlar üzerinde belli ölçüde anlaşılacaktır. Özellikle ücretler, özlük hakları, sosyal yardımlar konusunda teknik heyetlerin çok ciddi çalışması var. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'müz bu heyetin içerisinde, her bir madde ince ince değerlendiriliyor, süreç bu şekilde ilerliyor."