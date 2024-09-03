Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, ihtiyaç sahibi okullarda kamuya yararlı işlerde ücretsiz çalışma cezası alan yükümlüler tarafından bakım ve onarımlar yapıldı.

Bu kapsamda, Gürsu İlçesi'ndeki Atatürk İlkokulu ve Yıldırım İlçesi'ndeki Şehit Jandarma Er Bahri Avcı Mesleki Eğitim Merkezi'nde boya-badana ve tadilat işleri gerçekleştirildi. Ayrıca, Yıldırım İlçesi Değirmenönü İlkokulu’nda da boya-badana, fayans tamiratı ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün takip ve denetiminde yürütülen bu çalışmalar, kamu yararına önemli katkılar sağladı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra, Denetimli Serbestlik'ten sorumlu Cumhuriyet Savcısı Tuncay Sümbül, Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak ve Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz’ı makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti ve hediye takdiminde bulundu.

Görüşmede, kamu yararına ücretsiz çalışan yükümlülerin gerçekleştirdiği çalışmaların Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgeleri doğrultusunda kamuya önemli katkılar sağladığı ve yükümlülere topluma yararlı birey olmaları yönünde olumlu bir bilincin oluşmasına katkı sağladığı vurgulandı. Ayrıca, ilerleyen dönemde ara tatil ve yaz tatillerinde okullarda boya-badana, temizlik ve tadilat işlerinin yapılmasına devam edilmesi kararlaştırıldı.