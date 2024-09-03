Bu yıl 10.su düzenlenen Gölcük Belediye Başkanlığı Kupası heyecanı Harb-İş Spor ve Seka Doğan Spor arasında oynanan karşılaşma ile Değirmendere Stadı’nda başladı.

Bu yıl turnuvaya, Gölcük’ü amatör liglerde temsil edecek olan; Harb-İş Spor, Seka Doğanspor, Gölcük Karadeniz Spor, Hisareynspor, İhsaniyespor, Osmanlı 41 Spor, Kavaklıspor, Dumlupınar Spor, Değirmenderespor, Gölcük İdmanyurduspor, Gölcükspor U-18 ve Çiftlikspor takımları katıldı. Turnuvanın başlangıç vuruşunu Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner yaptı ve takımlara başarılar diledi. İlk karşılaşmalarda; Harb-İş Spor ilk karşılaşmada Seka Doğanspor’u 7-2, İhsaniyespor da Hisareynspor’u 3-1 yendi. Gruplarda oynanan karşılaşmalar sonunda, 12 Eylül’de yarı final karşılaşmaları, 14 Eylül’de de final karşılaşmasıyla turnuvayı kazanan takım belli olacak.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada tüm takımlara başarılar dilerken, fair-play kuralları çerçevesinde, sakatlık olmadan turnuvanın geçmesini diliyor, katılan tüm takımlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.