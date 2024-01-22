Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ada Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, MAN marka kamyon ile Alfa Romeo marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve tedbir gayesiyle itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.