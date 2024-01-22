Samsunspor mücadelesinde sakatlanarak oyun çıkan Fenerbahçe’nin başarılı futbolcu Fred’in sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlanıldığı duyuruldu.

Fenerbahçe’nin başarılı futbolcu Fred, Samsunspor mücadelenin son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Brezilyalı futbolcunun sağlık durumuna ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, “Dün akşam Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred Rodrigues’in Mr görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.