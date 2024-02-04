Kaza, Haydar Çavuş Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşti. O.S. (24) idaresindeki 34 HRT 048 plakalı kamyonet Terziler Caddesi’nden, Atatürk Caddesi’ne dönerken karşıdan karşıya geçmek isteyen Fatma Bakır’a çarptı. Çarpışma sonucu kamyonetin tekerleğinin altında kalan Fatma Bakır, ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Bakır, tedavi altına alındı. Yapılan ameliyatın ardından koroner yoğun bakıma kaldırılan Fatma Bakır, organlarının iflas etmesi sonucu hayatını kaybetti. Fatma Bakır’ın evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Kamyonet şoförü O.S.’nin göz altına alındığı ve konuyla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA