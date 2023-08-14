Bursa’da seyir halindeki motosikletli sürücü dönüş yapan kamyonun çarpmasıyla savruldu. Kaza anı kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi’nde meydana geldi. Ertuğrul Caddesi üzerinde motosikletiyle seyir halindeki sürücü aynı istikamette ilerleyen kamyonetin dönüş yaptığı esnada kendisine çarpmasıyla savruldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yere düşen motosiklet sürücüsüne olay yerinde müdahale yaparken, polis ekipleri ise kazayla ilgili tahkikat başlattı. Kaza anı ise bir işyerinin kamerasına anbean yansıdı.