Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde düzenli olarak kan bağışında bulunan kişilere madalya verildi.

Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerindeki Bülent Ecevit Parkı’nda düzenlenen kan bağışı kampanyası öncesinde, Muratlı’da düzenli kan bağışında bulunan kişilere gümüş ve bronz madalya verildi. Beratları da takdim edildi.

Madalya almaya hak kazananlardan biri de Muratlı Belediye Başkanı Varol Türel oldu. Madalya ve beratını Türk Kızılayı yetkilisinin elinden alan Başkan Türel, “Kan vermek hayat kurtarır” mesajı verdi.

Madalya ve beratını almaya hak kazananlardan Hüseyin Umut Arıcan ise, kan bağışının önemine dikkat çekerek, madalyanın maddi bir değerinin olmadığını, önemli olanın onun manevi değeri olduğunu söyledi ve tüm vatandaşların kan bağışı yapmalarını istedi.

Madalya almaya hak kazananlardan Hayrullah Ehven de bundan önce olduğu gibi bundan sonra da düzenli olarak kan bağışı yapmaya devam edeceğini belirtti.

Türk Kızılayı Şubesi yetkilileri ise büyük bir yardımseverlik ve sosyal sorumluluk örneği göstererek hiçbir karşılık beklemeksizin ihtiyacı olan insanların kullanımı amacıyla kan bağışında bulunan bağışçılara teşekkür etti.

Öte yandan, kan bağışı kampanyası akşamüstü saat 18.15’e kadar sürdü.