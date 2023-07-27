Aşırı sıcaklar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken sıcak havalarda kan bağışı hayati önem arz ediyor.ANKARA (İGFA) - Aşırı sıcak havaların etkisi ile kan bağışında yaşanan düşüşün önüne geçmek için harekete geçen Kızılay, Kan Merkezlerinin çalışma saatlerini akşama kaydırdı.

Sıcak havaların etkisinin yoğun hissedildiği illerde Kızılay Kan Merkezleri öğle saatlerinde açılarak akşam 22.00’a kadar kan bağışı alacak.

Kızılay, ihtiyacı olan tüm hastaların zamanında tedavi olabilmesi için güvenli ve düzenli kan ile kan ürünleri tedariki görevini zaman sınırı olmadan gerçekleştirmeye devam ediyor. Hayati öneme sahip kan bağışının önemine vurgu yapan Kızılay, vatandaşları kan bağışına davet ederek “Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır” mesajını yineledi.

https://youtu.be/IXGj4oJaOd4

Kızılay kan merkezleri, sıcak havaların kan bağışına olumsuz etkisini azaltmak için mesailerini akşam saatlerine kaydırdı.

Kan bağışından bulunmak isteyen vatandaşlar, kendileri için en yakın merkezi ve uygun saati www.kanver.org web sitesinden ve Türk Kızılay Mobil Kan Bağışı uygulamasından öğrenebilir.