Kan nakli, bir hastalık, yaralanma veya cerrahi bir operasyon nedeniyle kaybedilen kanı yerine koymak için yapılan tıbbi bir işlemdir. Kan torbasından ince bir boru vasıtasıyla iletilen kanın bir iğne ile kan damarı içine verilmesi olan kan nakli, çoğu zaman hayat kurtarıcıdır. Kan nakli, uygun kan grubuna göre yapılır. Kan nakli gerektiğinde en önemli şey uygun kan grubunda bağışlanmış kan bulabilmektir. Bu sebeple, sağlıklı kişiler mümkün olduğunca kan vererek, gereksinimi olan hastalara yardımcı olmalıdır. Kan nakli işleminin kan bağışına bağlı olması sebebiyle, yapay kan üretme çalışmaları devam etmektedir.

Kan nakli ne zaman yapılır?

Cerrahi operasyonlar,

Yaralanmalar,

Kansızlık,

Sindirim sisteminde olan kanamalar,

Kanser,

Kemik iliğini etkileyen hastalıklar,

Karaciğer yetmezlikleri,

Kan hastalıkları,

Kanama bozuklukları gibi durumlarda kişilerin kan nakline ihtiyacı olur.

Kan naklinin en büyük riski nedir?

Kan naklinde en önemli risk sizin kan grubunuzdan farklı bir kan grubuna ait kanın verilmesidir. Çok nadir olarak karşılaşılan bu durum hayatı tehdit edici sonuçların doğmasına yol açabilir. Bu nedenle kan verilmeden önce çeşitli testler yapılarak nakledilecek kanın doğru olduğu teyit edilir.

Kişinin kendi kanı kendisine nakledilir mi?

Bazı ameliyatlardan bir süre önce kişinin kanı alınarak, ameliyat esnasında kullanılmak üzere saklanır. Böylece, kan nakli nedeniyle doğabilecek riskler de önlenmiş olur.

Kan naklinden sonra görülebilecek reaksiyonlar nelerdir?

Ateş, Kurdeşen, Nefes almada zorluk, Ağrı, Çarpıntı, Titreme, Tansiyon düşüklüğü.

Kan grupları nelerdir ?

Kan gruplarının tanımlanmasında ABO ve Rh sistemi adı verilen gruplama sistemi kullanılır. Buna göre A, B, AB ve 0 kan grupları ve bu kan gruplarının yanında Rh+ ve Rh – işaretleri vardır. Kan dolaşımında Rh faktörü adı verilen faktörün bulunup bulunmamasına göre; Rh pozitif veya Rh negatif olarak isimlendirilir.

Kan gruplarının önemi nedir ?

Kan gruplarının önemi kan nakli yapılırken ortaya çıkar. Eğer kendi grubundan kan nakli yapılmazsa, kişide yukarıda sayılan hafif reaksiyonlar görülür. Kısa zamanda tedavi edilmezse, bu reaksiyonlar ağırlaşarak kişinin ölümüne sebep olabilir.