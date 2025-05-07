Sinanbey Mahallesi’nde inşa edilecek olan “İnegöl Öznur Selçuk Armağan Aile Sağlığı Merkezi”nin yapımı, hayırsever Selçuk Armağan tarafından üstlenildi.

Protokol imza töreni, Bursa Valiliği’nde gerçekleştirildi. Törene, hayırsever Selçuk Armağan’ın yanı sıra İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin de katıldı. Projeye verdiği katkıdan dolayı Selçuk Armağan’a teşekkür eden Vali Erol Ayyıldız, sağlık alanında yapılan her yatırımın topluma değer kattığını vurguladı. Vali Ayyıldız, “Bu anlamlı katkıdan dolayı Sayın Armağan’a teşekkür ediyor, protokolün İnegöl’e hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hayırsever Selçuk Armağan tarafından yapılacak olan sağlık merkezi, vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişimini sağlamayı amaçlıyor. Tam donanımlı şekilde hizmet verecek olan merkezin kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor.