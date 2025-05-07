Sağlıklı Kentler Birliği’nin 43. Olağan Meclis Toplantısı ve Bağımlılık Paneli, 3-4 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Hizmetleri ve Bağımlılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü de panelde yerini aldı. Bağımlılıkla mücadele alanında üye belediyelerin çalışmalarını paylaşması ve iyi uygulama örneklerini ortaya koymaları amacıyla düzenlenen panelde, 26 başvuru arasından seçilen 8 projenin sunumu yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi de yürüttüğü örnek projenin detaylarını katılımcılarla paylaştı. Belediyelerin bağımlılıkla mücadele konusundaki özgün ve etkili çalışmalarını paylaştığı programda, Sağlık Hizmetleri ve Bağımlılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan sunum ilgiyle takip edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin projesi, katılımcılar tarafından iyi uygulama örnekleri arasında gösterildi.

Kaynak: Bülten