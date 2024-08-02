Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü kanlar içinde kaldı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde seyir halinde Ferhat Ç. (24) yönetimindeki 16 BDP 445 plakalı motosiklete iddiaya göre arkasında seyir halinde olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarpıp kaçtı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: şerife öz