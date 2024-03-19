Bozüyük Belediyesi Kapalı Çarşı içerisinde bulunan eskiden dükkân olarak kullanılan yerlerin ihalesi yapılarak 16 tanesi ofis kullanımı olarak kiraya verildi.

İhalede Ofisler ilçede kurulu dernekler tarafından kiralandı. Kiralama ihalesi Belediye Düğün Salonu’nda Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre 3 yıl süreyle açık teklif usulü ile yapıldı.Belediye Başkan Yardımcısı ve Encümen Başkanı Mehmet Ali Karasu kiralama yapan derneklere ofislerin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.