Kapalıçarşı olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Kullanılan 721 oyun tamamını alan Fatih Kurtulmuş Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Birçok kültürün, farklı ticaret kollarının bir arada yaşadığı Kapalıçarşı 17 Aralık Pazar günü olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Kapalıçarşı Kalpakçılar Caddesi’nde gerçekleşen seçimde Divan Kurulu Başkanlığını Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, Divan Kurulu Üyeliğini ise Ali Rıza Balcı ve Atilla Saraç yaptı. Birçok malik seçime vekalet vererek katıldı. Kullanılan 721 oyun tamamını alarak yeniden başkan seçilen Fatih Kurtulmuş ve ekibi, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu olarak göreve seçildi.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş; “Göreve geldiğimiz ilk yıllardan itibaren hedefimiz Kapalıçarşı’yı ileriye taşımak, günümüze kadar taşınan bu büyük mirası daha uzun yıllar yaşatmak adına çalışmalar yapmış olmaktı. Çok şükür bugüne kadar maliklerimize verdiğimiz bütün sözleri yerine getirmeye gayret ettik. Çatısı akan Çarşı’yı baştan sona yeniledik. Valiliğimizin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ve Fatih Belediyesi’nin katkıları olmadan bunları yapmamız imkansızdı. Bu zorlu süreçte maliklerimiz maddi katkısı, esnaflarımızın sabırlı yaklaşımı bizleri güçlendirdi ve inanılmaz destekledi. Sonuç hepimizin hoşuna giden, asırlara yakışan görünüme kavuşan, ziyaretçilerini tarih sayfalarında gururla dolaştıran ve hepsinden önemlisi geçmişten miras aldığımız Kapalıçarşı’yı geleceğe sapasağlam bırakacağımız bir hale kavuşturmanın sevinci ve haklı gururu var. Geçtiğimiz 6 yıllık süreçte oylarıyla bize destek veren, fikirleriyle ufkumuzu geliştiren herkese sonsuz teşekkürü bir borç biliriz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın aynasıdır. Önümüzdeki iki yıllık süreçte tadilatın henüz tamamlanmamış kısımlarını bitirmek istiyoruz. Kapalıçarşı Kılavuzu ile misafirlerimizi daha iyi ağırlamak istiyoruz. Yapacağımız her şey Kapalıçarşı’yı daha da güzelleştirmek ve ileriye taşımak olacaktır” dedi.