Son yıllarda artan ruhsatsız silah ticaretiyle birlikte çete faaliyetleri ve bireysel silahlanma oranı arttı. Kendi korumak için silah bulundurduğunu söyleyen şahıslar, çeşitli suçlara karışarak, halkın güven ve sağlığını tehlikeye atmaya başladı. İçişleri Bakanlığı, başarılı operasyonlarla suça ve suçlulara engel olmaya devam ederken, suçun tekrarlanmaması adına yeni çalışmalara başladı.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı’nın ruhsatsız silah bulunduranlara hapis cezası verilmesi yönündeki torba yasanın TBMM’ye sunulması gündeme geldi. Ağır Ceza Avukatı Cem Duman, konuyla ilgili bilgilendirme yaparken şu ifadeleri kullandı: “İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü operasyonlar, herkesi memnun eden, çok başarılı çalışmalardır. Meclise sunulacak yeni yasa ise halkın güven ve sağlığını koruyacak başlıca bir unsurdur çünkü artan ruhsatsız silahlanma ve çetecilik faaliyetleri neticesinde verilen cezaların yetersiz kaldığını ve suçluların suç işlemeye devam ettiğini görüyorduk. Bu noktada, yeni torba yasa ile suçun tekerrür etmemesi açısından çok önemli bir adım atılmış olacak. Günümüzde yürürlükte olan yasa çerçevesinde ruhsatsız silah bulunduranlara 1-3 yıl arasında hapis cezası uygulanıyor, eğer suç aletinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmazsa verilen hapis cezası, para cezasına çevriliyordu. Yürürlüğe girmesi beklenen yasa çerçevesinde ise hapis cezasının 2-5 yıla çıkması bekleniyor. Bu herkes için müjdeli bir haber diyebiliriz. Şahısların suça karıştıktan ya da ruhsatsız silah ile halkın güvenliğini tehlikeye attıktan sonra tutuksuz yargılanma ve para cezasıyla serbest kalması caydırıcı bir sonuç olmuyordu. Bundan sonra ruhsatsız silah taşıyanlar sonuçlarına katlanacaktır”

Ağır Ceza Avukatı Cem Duman, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın önderliğinde, ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına karşı yapılan operasyonların suç oranını düşüreceğini düşündüğünü söyledi. Avukat Cem Duman, Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda, ‘Aziz milletimiz müsterih olsun. Ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız’ ifadelerini hatırlattı.

Suç örgütlerinin yanı sıra bazı bilinçsiz vatandaşların da kendilerini korumak adı altında ruhsatsız silah taşımak istediklerini belirten Duman, şu ifadeleri kullandı: “Ruhsatsız silahlanmanın son aşamalarına geldiğimizi düşünüyorum. İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar neticesinde bu tarz suçların en aza düşeceği konusundaki inancım tamdır. Bazı vatandaşlar, herhangi bir suç örgütüne dahil olmasa bile bu tarz tehlikeli eylemlerle ruhsatsız silah temin etmeye çalışıyor. Meclise sunulacak yasa tasarısı, bu vatandaşlara da caydırıcı bir karar olacak. Bu şekilde düşünen vatandaşlara, adalete güvenmelerini ve suça ortak olmamaları konusunda uyarıda bulunmak istiyorum”