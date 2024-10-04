Etkinlik çerçevesinde bölgeye giden vatandaşlar çöpleri topladı.

Mudanya ilçesinde bulunan antik liman Kapanca, bölgeye gelen vatandaşların duyarsızlığı yüzünden çöplüğe döndü. Etrafa saçılan cam parçacıkları ve çöpler bölgeyi tehdit ediyor. Geçtiğimiz Haziran ayında bölgedeki 10 dönümlük alanda çıkan makilik alandaki yangın söndürülmüştü. Mudanya Belediyesi doğa ile bulaşmak isteyenlerin vazgeçilmez rotası olan Kapanca Limanı Seyir Tepesi'nde son bulan 'sağlıklı yaşam' yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi. Tirilye Çamlı Kahve’den başlayıp Kapanca Limanı’nda son bulan 6,7 kilometrelik yürüyüşe katılanlar program sonrasında mıntıka temizliği yaptı. Etkinliğe katılan doğaseverler, bölgedeki kirlilik karşısında şaşırdı. Doğaseverler etrafta saçılmış naylon poşetleri, peçete parçalarını, bira kutularını ve içki şişelerini toplayarak çöp torbalarına doldurdu.



Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüşe, 80'den fazla vatandaş katıldı. Yürüyüşe, Mudanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Baran Güreş, CHP Mudanya İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay ve çok sayıda vatandaş katıldı. Güreş ve Atalay, etkinlik sonunda çevredeki çöpleri vatandaşlarla birlikte topladı. Yürüyüşün ardından Kapanca’da Kardiyolog Doç. Dr. Aysel Aydın Kaderli, kalp sağlığına dair bilgiler paylaştı. Katılımcılar daha sonra sonra ise eğitmen Arzu Gürsel eşliğinde spor yaptı.