Balıkesir’in Erdek ilçesinde Kapıdağ Yarımadası hafta sonlarını değerlendirmek isteyen vatandaşların piknik alanı haline gelirken, ne yazık ki çevreye verilen zarar her geçen gün artıyor. Piknik yapan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri malzemeleri doğaya bırakmaları sonucu bölgedeki çevre kirliliğini artırıyor. Özellikle sahil kenarına bırakılan çöplerin denize ulaşmasıyla deniz kirliliği de ciddi boyutlara ulaşıyor.

Yarımadadaki gölet ve çevresi, piknik sonrası terk edilen çöplerle dolarken, mangal yapılan alanlarda bırakılan atıklar, doğada büyük bir çevre katliamına yol açıyor. Ayrıca bölgede yaşayan vatandaşların evsel atıklarını ve molozlarını doğaya gelişigüzel bırakmaları, çevre felaketini daha da derinleştiriyor.

Bölgedeki çevre duyarlılığı her geçen gün azalırken, Erdek ve Kapıdağ Yarımadası’nda yaşanan bu kirlilik, doğanın ve denizin geleceğini tehdit ediyor. Yetkililerin bu duruma karşı önlem alması ve vatandaşların çevreye olan duyarlılığının artması büyük önem taşıyor.