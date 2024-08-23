Ticaret Bakanlığı, kapıdan satışlarda tüketicilerin cayma hakkını kullanmasını kolaylaştırdı. Cayma hakkını kolaylaştıracak yönetmelik değişikliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılmış olan “İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği”nde yapılan değişiklikler

bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, söz konusu değişiklikler ile güncel ihtiyaçlar ve sorunlar doğrultusunda tüketicileri koruyucu düzenlemeler getirildi.

İlgili düzenlemeler ile ön bilgilendirme, sözleşmenin zorunlu içeriği, şekil şartı, cayma hakkı, yetki belgesi gibi hususlara yer verilerek tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunması amaçlandı.

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Kapsam”, “Ön Bilgilendirme”, “Sözleşmenin Zorunlu İçeriği”, “Cayma Hakkının İstisnaları”, “Bilgilerin Saklanması” başlıkları ve Yetki Belgesi bölümünde yer alan “Başvuru Koşulları”, “Başvurunun Değerlendirilmesi” “Geçerlilik Süresi” ve “Belge İptali” başlıklarında değişiklikler yapılmış olup; iş yeri dışında satış yapan satıcı ve sağlayıcılara ilave yükümlülükler getirildi.

Böylelikle, tüketicinin haklarını kullanırken muhatap bulmada yaşadığı sorunların önüne geçilmesi ve cayma hakkının kullanılmasının kolaylaştırılması amacıyla, satıcı ve sağlayıcının önceden oluşturacağı sistem üzerinden kısa mesaj, elektronik posta gibi yöntemlerle cayma hakkının kullanılabilmesi mümkün kılındı.

Diğer taraftan, cayma hakkının kullanım şartlarına ilişkin detaylı bilgilerin tüketiciye el yazısı ile yazdırılması sağlanarak, tüketicilerin bu konuda aldatılmasının ve yanıltılmasının engellenmesi hedeflendi.

CAYMA HAKKININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Önceki Yönetmelik ile satıcı ve sağlayıcı tarafından “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı maddede yer alan hükümlerin tüketicinin haklarını suiistimal edecek şekilde uygulanması sebebiyle bu madde tekrardan düzenlenmiş ve aktivasyon kodu, kart kazıma gibi yöntemlerle istisna kapsamında değerlendirilen ürünlerde tüketicilere cayma hakkı tanınması sağlandı.

YETKİ BELGESİ BAŞVURU ŞARTLARI DAHA SIKI KURALLARA BAĞLANDI

Daha nitelikli satıcı ve sağlayıcıların yetki belgesi alması amacıyla İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği’nin Yetki Belgesi bölümünde yer alan “Başvuru Koşulları”, “Başvurunun Değerlendirilmesi” “Geçerlilik Süresi” ve “Belge İptali” başlıklarında değişiklikler yapıldı. Yapılan değişikliklerle, yetki belgesi başvuru şartları ağırlaştırılmış, yetki belgesi yenileme sürecinde yetki belgesiz satış yapmasını önleyecek şekilde ek süre tanımlanmış ve Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde yetki belgesinin iptal edilmesi süreci kolaylaştırıldı.