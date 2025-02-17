Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 33 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 15’i tutuklanırken, 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yakalanan şüphelilerin, silahlı tehdit, silah zoruyla senet imzalatmak suretiyle yağma, birden fazla kişiyle nitelikli yağma, 6136 sayılı Kanuna muhalefet, şantaj, kumar oynatmak için yer temin etme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda kesici/delici alet ve dijital materyal ele geçirildi.