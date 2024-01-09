Tekirdağ’da vatandaşların aylardır beklediği kar hasreti sona erdi. Kar yağışını gören vatandaşlar bu duruma çok sevindi.

Tekirdağ’da kış ayının başlamasıyla aylardır kar yağışını görmek isteyen vatandaşların kar hasreti de sona erdi. Meteorolojinin uyarılarından sonra Tekirdağ’da kar yağışı bu sabah etkisini gösterdi. Vatandaşlar kar yağışına sevinirken sokakta ve cadde aralarında seyir halindeki sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışı sebebiyle her hafta salı günü açılan pazarda bu hafta açılmazken, sadece bir pazarcının tezgahını açtığı gözlendi.

Tezgahını açan pazarcı esnafından Mehmet Ertaş aylardır kar yağışını beklediklerini ve bu duruma çok sevindiklerini ifade ederek, "Ben tezgahımı açtım. Biz istiyoruz ki kar yağsın insanlar kaçıyor. Çiftçiyiz biz barajlarımız dolacak, toprak suya doyacak. Kar yağışı sevilmez mi yeter ki kar yağsın" dedi.