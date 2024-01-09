Çanakkale’nin Yenice ilçesinde, yüksek kesimlerde meydana gelen yoğun kar yağışı, Kalkım-Edremit Karayolunun Hanlar mevkiinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ulaşım, kar yağışının neden olduğu güçlükle gerçekleşiyor.

Yenice ilçesindeki yüksek kesimlerinde şiddetli kar yağışının etkisiyle Kalkım - Edremit Karayolunun Hanlar mevkiinde, ulaşımı zorlaştırıyor. Kar yağışının neden olduğu yoğunluk, sürücülerin ve ulaşım araçlarının güçlük yaşamasına yol açıyor. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılarda bulunuyor.