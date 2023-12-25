Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ise yoğun tipi ve buzlanma sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi. Kastamonu'da köylerdeki yoğun kar yağışı nedeniyle sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere pazartesi günü tatil ilan edildi.

Okullar Bazı Kesimlerde Tatil Edildi!

Erzurum'un Palandöken, Aziziye, Yakutiye, Çat, Tekman, Karayazı, Hınıs, Aşkale, İspir ve Pasinler ilçelerinde de olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi. Bayburt'ta da yoğun kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kademelerde yarın eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Karabük'ün Eflani ve Ovacık ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Ağrı'da da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime 1 gün ara verilirken Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime bir gün ara verildi. Kars ve Erzincan'da da soğuk hava koşulları nedeniyle tüm okulların yarın tatil edildiği duyuruldu. Van'ın Çaldıran ilçesindeki tüm okullar ile Muradiye, Çatak ve Özalp ilçelerindeki taşıma kapsamındaki okullarda da eğitime ara verildi.