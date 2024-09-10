Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndaki mezuniyet töreninde gerçekleştirilen kılıçlı yemin seremonisi sonrası tartışmalar büyüyor. Törende bazı mezun öğrencilerin kılıçlarını havaya kaldırarak “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” şeklinde yemin etmeleri, sosyal medyada hızla yayıldı ve geniş yankı uyandırdı. Yeni bir gelişme olarak, okulun Bölük Komutanı Binbaşı M.'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrıldığı öğrenildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenen Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, bazı mezun öğrenciler kılıçlarını havaya kaldırarak topluca “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” şeklinde yemin etti. Bu görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı ve askeri vesayet tartışmalarını alevlendirdi.

Olayın ardından Milli Savunma Bakanlığı disiplin soruşturması başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu eyleme tepki göstererek, “Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Araştırma yapılıyor, kendini bilmezler ordumuzun içinden temizlenecek” şeklinde açıklamada bulundu.

Gazeteci Nedim Şener'in aktardığına göre, yaşananların ardından Kara Harp Okulu'nun Bölük Komutanı Binbaşı M., Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrıldığını duyurdu. Binbaşının istifa gerekçesi olarak “Zaten istifa edecektim” şeklinde bir açıklama yaptığı öne sürüldü.

Bu gelişme, Kara Harp Okulu'ndaki disiplinsizliğin boyutlarını gözler önüne sererken, bazı yorumcular yaşananların Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapısal sorunlara işaret ettiğini belirtiyor. Olayın ve sonrasında yaşananların, askeri disiplin ve yönetim anlayışında köklü değişiklikler gerektirebileceği ifade ediliyor.