Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nin yeni sezon öncesi nakdi olarak desteklediği amatör spor kulüplerinin yöneticileriyle bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Cihan Demir ve kulüp yöneticilerine “1.000.000” liralık sembolik çeki teslim eden Başkan Selvitopu, gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sporu, sporcuları desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Sembolik çek teslim töreninde konuşan Başkan Selvitopu, toplam 1.000.000 liralık nakdi desteğin kulüp hesaplarına geçtiğini söyledi. Böylece az da olsa masrafların karşılanmasına katkı sunulduğunu belirten Başkan Selvitopu, “Belediye olarak temel amacımız spora ve sporcularımıza sahip çıkmak, onların yanında olduğumuzu göstermek. Nakdi desteklerimizin yanı sıra ayni yardımlar devam edecek. Hepimizin ortak hedefi çocuklarımızı, gençlerimizi son yıllarda artan kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Gönüllülük esasıyla, amatör ruhla çalışan sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok önemli bir görev yapıyorsunuz” dedi.

ATATÜRK GENÇLİK VE SPOR MERKEZİ HIZLA TAMAMLANIYOR

Karabağlar Belediyesi'nin yeni kültür, sanat ve bilim merkezlerini, spor komplekslerini yaşama geçirmek için canla başta çalıştığını vurgulayan Başkan Selvitopu, “Şu anda Karabağlar Belediyesi'nin bütçe olarak en büyük yatırımı spora. Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi inşaatımız hızla, büyük bir aksaklık olmadan devam ediyor. Bu yıl içinde futbol sahamızı tribünleriyle birlikte kullanılır hale getirmeyi hedefliyoruz. Kapalı yüzme havuzumuz ve salon sporlarının yapılacağı mekanları da hemen ardından tamamlayacağız” diye konuştu.

Yeşilyurt Futbol Sahası'na da tribün kazandırmak için hazırlıkların başladığını bildiren Başkan Selvitopu, “Bunların yeterli olmadığının farkındayız. Gelecek yıllarda çok daha fazlasını yapacağız. Emekleriniz için tekrar teşekkür ediyor, şimdiden başarılı bir sezon geçirmenizi diliyorum” dedi.

27 KULÜBÜN HESABINA YATIRILDI

Karabağlar Belediye Meclisi, Bölgesel Amatör Küme'de oynayan 1 kulübe 105.000, Süper Amatör Küme'de oynayan 3 kulübün her birine 60.000, 1. Amatör Küme'de oynayan 10 kulübün her birine 40.000, 2. Amatör Küme'de oynayan 7 kulübün her birine 25.000, 5 altyapı takımının her birine 20.000, 1 engelli spor kulübüne de 30.000 bin liralık nakdi yardım yapılmasını kabul etmişti. Bu kapsamda toplam 1.000.000 liralık destek kulüp hesaplarına yatırıldı.