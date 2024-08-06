Karabuğday unu ile karabuğdaylı ekmek tarifi, karabuğday unu lavaş tarifi,karabuğdaylı fit poğaça gibi tarifler deneyebilirsiniz. Ayrıca karabuğdayı haşlayıp salatalara ekleyebilir, pilav şeklinde pişirebilirsiniz. Karabuğday unu ile 2 pratik tarifimiz var.

Karabuğday lavaş tarifi ve karabuğday poğaça tarifi denemelisiniz.

Karabuğday unu ile lavaş tarifi

Karabuğday unu ile tavada yapabileceğiniz pratik, mayasız ve glutensiz lavaş tarifimiz için

Malzemeler

5 yemek kaşığı karabuğday unu

2 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu

1 çay bardağı su

Biraz tuz

Yapılışı

Hamur için 4 yemek kaşığı karabuğday unu, keten tohumu, su ve tuz karıştırılır. Hamur kıvamına gelene kadar iyice yoğurulur. Hazırlanan hamurdan 2 adet beze oluşturulur. Kalan 1 yemek kaşığı un tezgaha serpilir. Bezeler unun üzerinde ince lavaş şeklinde açılır. Yağsız tavada önlü arkalı pişirilir.

Karabuğday lavaş tarifimizi kahvaltıda ekmek alternatifi olarak tüketebilirsiniz.

1 adet lavaş ise sadece 1 dilim ekmeğe eş değerdir.

Karabuğday unu ile poğaça tarifi

Karabuğday unu poğaça için çok elverişli olmayabilir. Bu nedenle keten tohumu, chia tohumu gibi bağlayıcılarla desteklenerek veya gluten hassasiyeti olmayan kişilerde siyez unu gibi unlarla karıştırılarak karabuğday unlu poğaça yapılabilir.

Malzemeler

1 su bardağı karabuğday unu

2 yemek kaşığı chia tohumu

1 yemek kaşığı keten tohumu

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı instant maya

½ su bardağı ılık su (hamur kıvamına göre değişebilir)

½ demet dereotu

Yapılışı

Tüm malzemeleri derin bir kaba alın ve karıştırın.Dereotunu doğrayın ve karışımın içine ekleyin. Suyu yavaşça ilave ederek karıştırın. Daha sonra yoğurun ve kıvama göre su ilavesi yapın.Üzerini bir bez ile kapatıp 30-45 dakika mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamurdan bezeler alın ve içine harcınızdan ekleyerek şekil verin.Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Fırınınızı 180 dereceye ısıtın. Karabuğdaylı fit poğaçanızı ısınmış fırında 20-25 dakika pişirin.

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Dereotlu nefis karabuğday unlu poğaça tarifi hem fit hem de glutensiz tarifler arasındaki favorilerinizden olacak, şimdiden afiyet olsun!