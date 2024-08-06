Karacabey Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta açılışı yapılan Kent Lokantası, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Hem yemek hizmeti hem de sosyal bir işletme olarak halka sunulan Kent Lokantası, açılışından bu yana büyük memnuniyet ve ilgi odağı oldu.

Vatandaşlardan Yoğun Talep

Açıldığı günden itibaren yoğun ilgiyle karşılanan Kent Lokantası, Karacabey halkı tarafından beğeniyle karşılandı. Yoğun talebi karşılayabilmek için yemek artırımı yapılan lokanta, kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla vatandaşların takdirini kazandı.

Başkan Karabatı'dan Açıklama

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Halkımızın bu lokantaya gösterdiği ilgi, doğru bir adım attığımızın en güzel göstergesidir. Bu lokanta, sosyal belediyecilik anlayışımızın bir yansımasıdır ve vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak adına attığımız birçok adımdan sadece biridir. Halkımızın her zaman yanında olmaya ve onların ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Belediye olarak sadece Kent Lokantasıyla sınırlı kalmayıp birçok alanda sizlerin görüş ve önerilerinizi dikkate alarak Karacabey’i birlikte daha yaşanılabilir bir yer haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Karacabey Belediyesi, sosyal projelerle halkın yanında olmayı sürdürerek, yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. Kent Lokantası da bu çabaların önemli bir parçası olarak halktan büyük destek görüyor