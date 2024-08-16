Karacabey Devlet Hastanesi’ne 3 pratisyen, 3 acil tıp uzmanı, 2 dahiliye uzmanı, 2 kadın doğum uzmanı, 1 cildiye ve 1 dil ve konuşma terapisti atandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever, yeni gerçekleşen atamalar ile birlikte Karacabey’de sağlık hizmetlerinin daha da güçleneceğini dile getirdi. Ataması yapılan hekimlerden 8 tanesinin göreve başladığını ve diğer 4 doktorunda en kısa sürede görevlerine başlayacağı bilgisini veren Başkan Saygısever, atamalar ile gelen personellerin, Karacabey Devlet Hastanesi’nin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever, Karacabey Devlet Hastanesi’nde ihtiyaç duyulan doktor eksikliğinin büyük ölçüde giderildiğini belirtirken, “Girişimler neticesinde Karacabey Devlet Hastanesi’nde ihtiyaç duyulan birimlere 12 doktor ataması yapıldı. Karacabey’de son aylarda ciddi anlamda sıkıntıya sebep olan doktor eksikliğini büyük ölçüde gidermiş olduk. İlçemize hayırlı olsun. Vatandaşlarımız şundan emin olsunlar ki, hizmet noktasında mazeret üretmeden, gayret ve samimiyetle, canla başla çalışıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak ilçemize ve vatandaşlarımıza hizmet için koşturuyoruz.” dedi.

Karacabey Devlet Hastanesi’ne yeni atanan 12 doktordan, Kadın Doğum Uzmanı Halil İbrahim Durak, Cildiye Doktoru Ali Bozdağ, Acil Tıp Uzmanı Emre Acar, Acil Tıp Uzmanı Orhan Çavdar, Dahiliye Uzmanı Büşra Güner Bozdağ, Pratisyen Hekim Meral Altıparmak, Pratisyen Hekim Aysel Denktaş Özdemir ve Dil Konuşma Terapisti Ayça Kurt’un göreve başladığı, ataması yapılan Kadın Doğum Uzmanı Tuğba Akkök Durak, Dahiliye Uzmanı Kader Zeybek Aydoğan, Acil Tıp Uzmanı Aysun Karslı ve Pratisyen Hekim Hüseyin Kılıçarslan’ın en kısa sürede göreve başlaması bekleniyor.