Karacabey Belediyesi, ‘tarım ve hayvancılık şehri’ Karacabey’de otopark sorununu ve kent içi trafik yoğunluğunu çözmek için çözümler üretmeye devam ederken, çiftçiler için de önemli adımlar atıyor.

Karacabey Belediyesi, ilçe merkezinde trafik yoğunluğuna sebep olan tarım aletlerinin bu yoğunluğunu ortadan kaldırmak için hayata geçirdiği Tarım Parkı projesinin ikinci etabını, 50 bin metrekarelik alanda hayata geçirdi. Özellikle soğan halinin arka kısmında yer alacak Tarım Parkı, aynı zamanda belediye tarafından yapılan rampa ile üreticilerin ürünlerini kamyon ve tırlara aktarmasına da yardımcı olacak.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan önceki gün gerçekleştirdiği denetimde, 2. Tarım Parkında incelemelerde bulundu. Türkiye için orijinal bir proje vurgusu yapan Ali Özkan, bu projenin özellikle çiftçiliğin yoğun yapıldığı şehirlere de model olduğunun altını çizdi. Özkan, “Göreve geldiğimizde 3T vizyonuyla yola çıkmıştık. Büyük ve güçlü Karacabey’i kurmak için tarımsal, turizm ve teknolojik yatırımlar olmazsa olmazımız dedik. Bu çerçevede başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’la birlikte Karacabey Belediyesi olarak, Karacabey’e a’dan z’ye yatırım imkânı sunmaya çalıştık. Bildiğiniz gibi tarımsal sulamaya yönelik Yeşildere Barajı bitme aşamasında ve tavsiyelerimizle inşaatına başlanan hem içme suyu hem de tarımsal sulamaya yönelik Gölecik Barajı’nda da çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. ‘Karacabey çiftçisinin, üreticisinin tarımsal üretim sorunu yok, pazar sıkıntısı var’ dedik ve buradaki ürün gamını değiştirmeye, çeşitlendirmeye çalıştık. Bu çerçevede, ‘Karacabey’imiz tohumculuğun da odak noktası olacak’ dedik ve girişimlerimizle birlikte CMC, Rayel ve Takii tohum firmaları Karacabey’imizde üretime başladı. İnşallah en kısa zamanda MAY Tohumculuk da Karacabey’de bir fabrika inşaatına başlayacak. Yine bu adını saydığımız firmalar da yatırımlarını çoğaltacak. Salçalık domates, dondurulmuş gıda konusunda yatırımlar bölgemizde faaliyete geçecek. Şu anda inşaatı başlayan bir patates, cips fabrikasında 400 kardeşimiz 12 ay boyunca inşallah çalışacak ve alternatif ürünler gündeme gelecek” dedi.

Başkan Özkan sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bildiğiniz gibi Karacabey merkezimizde bitişik nizam yapılanma söz konusu ve otopark sıkıntısı hat safhada. Vatandaşlarımızın büyük bir kesimi çiftçilikle, tarımsal üretimle meşgul oldukları için traktörleri, römorkları, biçerdöverleri ve çeşitli zirai aletleri var. Bunları sokaklarına, evlerinin yakınına park etmek durumunda kalıyorlar ve bu da bir trafik kaosuna sebep oluyor, bir düzensizlik ortaya çıkıyordu. Bunun için bu düşüncelerle biz belediye kademesinin arkasında, 10 bin metrekarelik bir alana Tarım Park adı altında bir otoparkı üreticilerimize, çiftçilerimize tahsis ettik. Bu çerçevede birçok üreticimiz zirai aletlerini, traktörlerini, römorklarını buraya koyma imkanına kavuştular. Tabi bu hizmetimiz, Türkiye’de orijinal projemiz, diğer üreticilerimiz çiftçilerimiz tarafından da teveccüh gördü ve bunun kapasitesinin arttırılmasını istediler. İşte biz de hastanemizin arkasında 50 bin metrekarelik, 50 dönümlük bir alanı, Bakanlığımızdan tahsis alarak buraya da bir Tarım Park ve üreticilerimizin ürünlerini tırlara, kamyonlara güvenle yüklemelerini sağlayacak bir rampa yaptık. Burada 24 saat bekçilerimiz var. Güvenli bir şekilde vatandaşlarımız tarımsal aletlerini, bu devasa alana güvenle bırakabilmekte. İhtiyaç hasıl olduğunda da buradan anayola çıkmadan tarlalarına ulaşmak mümkün ve orada tarımsal faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. Bu römorkların, traktörlerin Karacabey’in içinde olduğu zaman nasıl bir sıkışıklık, nasıl bir kaos olabileceğini hayal ettiğiniz zaman, bu projenin ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu bir kez daha idrak etmiş olacağız. Bu arazinin, bu projenin Karacabeyli üreticilerimize hayırlı olmasını temenniediyorum.”