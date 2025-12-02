Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, gemide bulunan 13 personelin durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yardım talebinin bulunmadığı belirtildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir."