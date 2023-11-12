Karahindiba Nedir?

Karahindiba; papatyagiller familyasından olan, uzun ve dişli yapraklı, sarı renkli, kendiliğinden yetişen, tarım yoluyla türleri yetiştirilebilen, yaprakları salata olarak yenilebilen otsu bir bitkidir. Yaklaşık 30 bin yıldır tarihin büyük bir bölümünde bitkisel ilaç olarak kullanılmıştır.

Yaprakları yeşil, çiçekleri sarı da olsa bitkinin adına karahindiba denmiştir. Arapça kökenli bir kelimedir, en yaygın olarak kullanılan ismi Radikadır.

Karahindiba çayı faydaları nedir?

Karahindiba alternatif tıp tarafından sinirsel hastalıklar, güçsüz bünye, kanı temizlemek için, lenf düğümleri iltihabı, eklem hastalıkları, karaciğer, böbrek ile vitamin eksikliği, kronik yorgunluk ve cilt tedavisinde kullanılılır. Karahindibanın en bilinen bir diğer özelliği ise uykusuzluğa, stres ve depresyona iyi geldiğidir.



• Hepatit tedavisi

• Kolesistit tedavisi

• Safra taşını yok etmek

• Sarılığı iyileştirmek

• Gastrit tedavisi

• Sistit tedavisinde uygulanmaktadır.