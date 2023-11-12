Hakemler: Yakup Özhan, Önder Çalış, Mücahit Değirmenci
Stat: İnegöl ilçe
İnegölspor: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç(DK 70 Tuğbey Akgün, Furkan Özyapı, Uğur Mustafa Türk(DK 70 Okan Deniz), Serhat Baştan(DK 88 Erkan Arda Çağdaş), Cengiz Ötkün(DK 90+2 Emre Toptan), Kadir Turhan, Orhan Aktaş, Yusuf Talum, Uğur Utlu, Ferhat Görgülü(DK 46 Yusuf Kocatürk)
Uşak Spor A.Ş.: İbrahim Bağcı, İsmet Kavuştu, Oğulcan İnanç(DK 26 Onur Kıntaş), Şamil Başaran, Cem Aktaş(DK 61 Ahmet Hakan Şahin), Ömer Faruk Çalışkan, Gökmen Aydoğdu(DK 61 Alperen Kahraman), Tolga Çokkoşan, Sertan Yiğenoğlu, Ege Özkayımoğlu(Dk 82 Mahmut Yiğit Türkmen), Ömer Gür
Sarı Kartlar: Cem Aktaş, Sertan Yiğenoğlu, Onur Kıntaş(Uşak)
Kırmızı Kart:
Goller: Cengiz Ötkün, Uğur Mustafa Türk (İnegölspor)
Maçtan önemli dakikalar
2'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında topla buluşan Cengiz'in vuruşu ağlarla buluştu.1-0
16'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına atılan topla buluşan Uğur Mustafa'nın vuruşu gol oldu.2-0
20'nci dakikada gelişen Uşak atağında Ömer Faruk ceza sahası içinde düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cem'in sert vuruşunu kaleci kurtardı.
56'ncı dakikada İnegöllspor korner atışı kazandı. Topun başına geçen Mustafa'nın vuruşunu kaleci kornere çeldi.