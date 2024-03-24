Bilecik Karasu Birliği Başkanı Münür Şahin, karasu hattında oluşan arıza sebebiyle yüksek kesimlerde ve Söğüt ilçesinde su kesintisinin yaşanabileceğini bildirdi.

Karasu hattında oluşan arızanın giderilmesi amacıyla ekiplerin çalışmaları zaman kaybetmeden başladı. Çalışmalar hakkında konuşan Başkan Münür Şahin ise "Karasu hattında Bozüyük çıkışında meydana gelen arıza için ekiplerimiz çalışıyor. Yarın arıza giderilip su saat 17’den itibaren verilecek. Bilecik ilimizin yüksek yerlerinde ve Söğüt ilçemizde su kesintisi olabilir. İlgili belediyelerimiz gerekli uyarıları yapacak. Osmaneli ilçemiz kendi kaynaklarını kullanarak su kesintisi yaşamayacak” ifadelerini kullandı.