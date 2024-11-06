Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençlerin keyifli ve verimli vakit geçirmeleri amacıyla birbirinden farklı etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gençlik Meclisi, “2024 Ödüllü Playstation Turnuvası” düzenliyor.

KONYA (İGFA) - Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak, ‘Fethedilecek Çok Gönül Var’ anlayışıyla çalışıyor ve bu kapsamda Gençlik Meclisi olarak ilçemizdeki her yaş grubuna göre farklı aktiviteler düzenliyoruz. Karatay Belediyesi’nin destekleriyle organize edilen Ödüllü Playstation turnuvası için başvurular, 8 Kasım 2024 Cuma gününe kadar kabul edilecek. 11.11.2024 ile 15.11.2024 tarihleri arasında Karatay Belediyesi Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek turnuvaya yanlızca kulüp takımları katılabilecek. Turnuvada ülke takımları ve “All Star Takımları” seçilmeyecek. Tek maç eleme usulüyle yapılacak turnuvada bir maçı kazanan, bir üst tura geçecek. Eleme maçları 5 dakika üzerinden, final maçı ise 6 dakika üzerinden oynanacak.

Büyük heyecana sahne olması beklenen turnuvada 1’inci olan oyuncuya 10.000 TL’lik hediye çeki, 2’nci oyuncuya 5.000 TL’lik hediye çeki, 3’üncü olan oyuncuya Konyaspor eşofman takımı, 4’üncüye ise Konyaspor forması verilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu, etkinlik hakkında şunları aktardı; “Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak, ‘Fethedilecek Çok Gönül Var’ anlayışıyla çalışıyor ve bu kapsamda Gençlik Meclisi olarak ilçemizdeki her yaş grubuna göre farklı aktiviteler düzenliyoruz. Son olarak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ödüllü Playstation turnuvası organize ederek Playstation tutkunlarını buluşturuyoruz. Her zaman olduğu gibi kazananın dostluk ve kardeşliğin olacağı turnuvamız sonunda dereceye giren kardeşlerimizi de ödüllendireceğiz. Karatay Gençlik Meclisi olarak genç kardeşlerimize yönelik daha birçok faaliyet düzenlemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, tüm çalışmalarımızda bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca’ya da Karataylı bütün genç kardeşlerim adına teşekkür ediyorum.”