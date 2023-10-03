Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşakları 12-17. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple otoyolun Ankara istikametinde trafik akışı Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Bursa-Yıldırım kavşakları 0-5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Turgutlu-Salihli yolunun 1-2. kilometrelerindeki Turgutlu Köprülü Kavşağı'nın Salihli istikametinde köprü genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım yan yoldan sağlanıyor.

Kandıra-Kocaeli yolunun Pirceler ile Çubuklu köyleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26, Tercan-Aşkale yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Erbaa-Niksar yolunun 4-5. kilometrelerinde kavşak imalat çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahlarında drenaj sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.