Deplasmanda bu zamana kadar sadece Afyon’u mağlup eden İnegölspor için açıkça Fethiye maçına soru işaretiydi. Tabi birde buna iç sahada Beykoz karşısında ortaya konan futbolda akıllardayken.

Fakat maç başladıktan sonra içimizde bir umut kıpırtısı yeşerdi. Savunmadan stoperlerin oyuna katılması, sol taraftan Ali Mert ve İbrahim Can’ın bindirmeleri, hatta ilk 20 dakikada öyle güzel yerden duran top kazandık ki vuruştaki tercih hataları nedeniyle değerlendirmedik. Bu arada rakipte uzun toplar ve savunma arasına atılan paslar ile pozisyon aradı. 3 net pozisyon buldular. Şans yanımızda oldu ama geçen haftalara göre savunmada öyle savruk bir görünüm vermedik kaleci Egemen topu oyuna sokma konusunda ayaklarını geliştirmeli. Bu maçta sanki aklı başka yerdeydi.

Orta sahada Yusuf Dursun farkını sahada gösteremedi. İlerde gol umudumuz Fatih ilk yarıda ayağına gelen topları ya kaybetti ya da kötü kullandı. Zaten kısıtlı pozisyon buluyoruz. Onları da çok kolay harcıyoruz. Çözüm nasıl olacak inanın ilk yarının bitimine 5 hafta kaldı. Bu konuda umurumda yok. Savunmanın sağında Teknik heyet İsmail Kayalı’yı, ilerde Arda’yı denedi, bu tuttu. Fakat Arda bek oynarken daha fazla ofansa çıkıyordu, biraz yerini yadırgadı sanki. Oyuna dahil olan oyunculardan Hasan Ali yine sağ kanatta değerlendirildi ama hem ona hem bize yazık. Elinden geleni yapmaya çalışıyor ama nafile. Çünkü en son orda oynayacak futbolcu. Alican kadrolu oyuncu değişiminde ne olursa olsun kendine yer buluyor ama maalesef biz kendisinden beklentimizi bulabilmiş değiliz.

Aslında kazanabileceğimiz bir maçtı. Kaybedebilirdikte. Bütün bunları söylememizin nedeni beklenti içinde olduğumuz futbolcularımızın biraz ekstra çabası olsa galibiyetle taçlandırabilirdik bu deplasmanı.

Sonuç olarak güzel bir maç izledik. Takım rakibe mahkum olmadı. Buda kalan maçlar için bana umut verdi. Şimdi sırada ligin önemli takımlarından Batman ile oynayacağız. Burada tek hedefimiz asla ve asla rakibi gözümüzde büyütmeden kesinlikle puan hedefimiz olmalıdır…