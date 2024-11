Geçtiğimiz hafta evinde iyi mücadele etmesine rağmen Beykoz’u uzatmalarda Recep Efe’nin hayat veren golüyle beraberliği kurtaran temsilcimiz İnegölspor,

Necati hocanın gelişiyle iyi oynamaya başladığı maçlarda beklediğimiz galibiyetler olmayınca Pazar günü deplasmanda konuk olduğu evinde çok başarısız bir grafik çizen Fethiye maçında son iki hafta geliştirdiği oyununu sergileyerek 3 puan için çıktığı maçta öncelikle 1 puanı hedefleyerek kazanamıyorsan kaybetme prensibini sahaya yansıtarak üç ihtimalli ancak kazanabileceği maçtan gol sesi çıkmayınca 1 puana razı olup bu hedefini de gerçekleştirerek İnegöl’e 1 puanla bundan sonraki maçlar için umutlu döndü. Aldığı bu değerli 1 puanla puanını 12 yaparak 13’ncü sıradaki yerini korudu.

Rakip Fethiyespor, temsilcimiz gibi lige iyi başlayamayan bir takım. Mütevazi bir kadrosu var. Evinde oynadığı maçlarda çok başarısız devam ediyor. Bu başarısızlığına son vermek için İnegölspor maçına mutlak galibiyet amacıyla çıktı. Maçın büyük bölümünde çok atak oynadı. Ancak yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyince maçın ilerleyen bölümlerinde strese girdi. Bu gerginlik kendilerine pahalıya mal olabilirdi. Kaçırdıkları gollerde İnegölspor kalecisi Egemen ve müdafaamızın yerinde müdahaleleri önemli rol oynadı. Zaman zaman İnegölspor önemli pozisyonlar bulduysa da bunları gole çeviremeyince maçtan gol sesi çıkmadı. Fethiye sezon başından bu yana evinde yaşadığı kaosu bir kez daha yaşadı.

İnegölspor’a gelince Teknik Heyet, maça kalede Egemen, geride İsmail Kayalı-Batuhan –M.Emre-Alimert, ortada Yusuf-Uğur-İsmail Zehir, ileride Sadık Arda-Fatih-İbrahim Can tertibiyle çıktığı maçın 2.yarısında İsmail Kayalının yerine Hasan Alp, Yusuf’un yerine Alican ve İbrahim Can’ın yerine Bilal’i oyuna aldı. Maça iyi başlayan ve golü bulacak görüntüsü veren temsilcimiz orta sahadan topları çabuk çıkarmakta geç kalınca ve de ileride çoğalamayınca rakip kalede çok net pozisyonları bulamadı. İlk yarıda Fethiye takımı mutlak galibiyet için kalemize sık sık geldi. Bu yüklenme sırasında müdafaasında açıklar verdi. Bu açıkları maalesef Sadık Arda ve Fatih ayaklarına gelen topları ezerek değerlendiremediler. İleride tecrübeli İbrahim Can’ın getireceği toplara umudunu bağlayan temsilcimizin golcüsü Fatih bu maçta yine aynı nakarat oynadı. Yakaladığı 1-2 önemli pozisyonu gole çeviremedi. Sadık Arda ise daha önceki maçlarda olduğu gibi sağ kanattan bu sefer açık olarak getirdiği topları maalesef yine iyi kesemedi. Sağ kanatta harcadığı o enerjiyi ceza alanı içerisine etkili ve doğru ortalar yapsaydı, bu maçtan 3 puan ile ayrılabilirlerdi. İnegölspor’umuzun sezon başından bu yana en büyük sorunu rakip ceza alanında bulduğu pozisyonları gole çevirememesidir. Bu maçta da bu sıkıntı devam etti. Necati hocamız maçtan sonra çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz, gelişeceğiz. Bize güvenin bu takımla iyi şeyler yapacağız dedi. Bu maçta kaleci Egemen iyi oynadı. Bekir’i aratmıyor. Oynadıkça her maçta üzerine koyuyor. Müdafaamızda Batuhan Çakır kusursuz oynadı. Mustafa Emre de ona ayak uydurunca stoper mevkilerimiz umutlandırmaya başladı. Sol bek Alimert takıma tam oturdu. Orhan’ı hiç aratmıyor. İsmail Kayalı sakatlıktan yeni çıktığı için biraz zamana ihtiyacı var. Orta sahada Yusuf ve uğur durumu idare etmeye çalıştı. Bu bölgede İsmail Zehir orta alanın yükünü çekiyor. Her hafta üzerine koyarak oynuyor. İnşallah böyle devam eder. Onu da Yusuf Özdemir’in arkasından Alanya spora göndeririz. İleride Sadık Arda çok çalıştı ancak getirdiği topları adrese teslim konusunda eksikleri çok. Aynı şekilde Fatih’te beklenen performanstan çok uzak. Fatih ve Sadık Arda’nın on sekiz içerisindeki topları değerlendirme konusundaki eksiklerini en kısa sürede gidermeleri gerekiyor. Sol kanatta tecrübeli İbrahim Can ayağına gelen topları soldan getiriyor ceza alanı içerisindeki arkadaşlarına aktarıyor. Ancak golcülerimiz bu topları çimlere gömmeye devam edince İbrahim can zaman zaman getirdiği topları kendisi vurmaya kalkınca pozisyonlar heba oluyor. Kısaca forvette sıkıntılarımız büyük. Bunları gidermek Teknik heyetimizin işi. Umarız bu sıkıntı en kısa sürede giderilir. Oyuna alınan oyuncular oyuna teknik heyetin beklediği katkıyı yapamadı.

Sonuç olarak İnegölspor’umuz Necati hocanın gelişiyle iyi oynamaya başladı. Fethiye deplasmanında bu iyi oyununu devam ettirmesine rağmen bu 3 ihtimalli maçı kazanabilir veya kaybedebilirdi. Çok centilmence oynanan bu maçtan gol sesi çıkmadığı için ancak 1 puanla dönebildi. Bu 1 puan bence önemlidir. Takımımız bu 1 puanla bundan sonraki deplasman maçlarından puan veya puanlar alabileceğine inandı. Önümüzdeki hafta iki sezon önce bizim grubumuzdan küme düşen ancak ardından hemen 2. lige dönen ve bu sezon zirveyi zorlayan Batman maçı var. Batmanspor 24 puanla 4. sırada ciddi bir takım. Temsilcimiz bu maça çok iyi hazırlanarak ve Fethiye maçı oyunu üzerine koyarak çıkmalı. Maçın çok zor geçeceği ortada. Umarız temsilcimiz bu maçta beklediğimiz patlamayı yaparak maçı kazanır. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun Batman maçı galibiyetini yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”