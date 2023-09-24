Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın vizyon projelerinden olan Karesi Atatürk Evi ziyaretçi akınına uğrarken, ziyaretçilerini de hayran bırakıyor. Mini bir kompleks gibi olan müze, hem dijital, hem de etkileşim kurulabilen alanlarıyla ziyaretçilerine Kuva-yi Milliye ruhunu aşılıyor.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın vizyon projelerinden olan Karesi Atatürk Evi ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle kent dışından gelen yerli turist ve kafilelerin uğrak noktası olan Atatürk Evi, ziyaretçilerin büyük beğenisini kazanıyor. Karesi Belediyesi’nce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evin benzeri olarak inşa ettiği Karesi Atatürk Evi, dijital ve yaşayan bir müze olarak faaliyet gösteriyor. Kuva-yi Milliye şehri olan Balıkesir’in kurtuluş savaşı önderlerinin de tanıtıldığı ve kurtuluş mücadelelerinin anlatıldığı müze, ziyaretçilerini bilgilendirirken, hoş vakit geçirmelerini sağlıyor.

Karesi Atatürk Evi, Balıkesir Merkez Karesi İlçesi Kuvayi Milliye Mahallesi’nde yer alan, Balıkesir Bölge Trafik Müdürlüğü yanında bulunan yaklaşık 8 bin 400 m2 alanda, içerisinde Anıtkabir’deki Aslanlı Yolu hatırlatan bir yol da bulunan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evin bir reprodüksiyonu olan projeye 2020 yılı Ağustos ayında başlanırken, 10 Kasım 2021 günü de açılışı yapıldı.

Müze de neler var?

İçerisinde ise zemin katta Atatürk ve Çocuk, Atatürk’ün Balıkesir Ziyaretleri, Kütüphane ve Özçekim Odası, birinci katta Atatürk ve Milli Mücadele, Atatürk ve inkilapları, Atatürk’ün Doğa Sevgisi, ikinci katta Şehitler Anı Alanı, Zübeyde Hanım Anı Alanı, Son Kurşun Koleksiyonu Sergisi, Balıkesir ve Kuvayi Milliye Odası ile Gösterim Odası bulunmaktadır. Birinci katta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele yıllarından birebir örneklenerek silikondan yapılmış bir heykeli, ikinci katta bulunan terasta ise Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın Oğlunu Bekleyen Anne temasıyla hazırlanmış heykeli bulunmaktadır.